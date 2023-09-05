Медведев: необходимо продолжать СВО до полной победы над Украиной

Специальная военная операция в Украине должна продолжаться до полной реализации ее целей. Об этом заявил зампредседателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев в своем Telegram-канале.

Он прокомментировал также заключение комиссии ООН, не нашедшей достаточного количества свидетельств о геноциде со стороны военных России в Украине. При этом Медведев призвал членов комиссии обратить особое внимание на деятельность киевского режима, осуществляющего, по его мнению, с 2014 года геноцид в Донбассе.

Он также сослался на данные ООН, в соответствии с которыми за годы противостояния было убито более 3 тыс. мирных жителей. Медведев отметил, что специальная военная операция должна длиться до победного конца над теми, кто в течение восьми лет издевался и истреблял жителей Донбасса.