Медведев: мир находится на пороге мировой войны

Сегодняшний мир болен и может оказаться на грани очередного глобального конфликта, сообщает РИА Новости со ссылкой на заявление заместителя главы Совета безопасности России Дмитрия Медведева.

При этом он выразил уверенность, что конфликт можно предотвратить. Общаясь с участниками марафона «Знание», Медведев отметил, что в истории империи редко рушатся без последующих вооруженных конфликтов. Он также добавил, что после развала Советского Союза войн удавалось не допускать более 30 лет.

Медведев подчеркнул, что предотвращение новой мировой войны возможно, но отказался делать соответствующие прогнозы.