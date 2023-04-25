Прямой эфир

Медведев: мир находится на пороге мировой войны

25 апреля 2023 10:29
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Сегодняшний мир болен и может оказаться на грани очередного глобального конфликта, сообщает РИА Новости со ссылкой на заявление заместителя главы Совета безопасности России Дмитрия Медведева. 

При этом он выразил уверенность, что конфликт можно предотвратить. Общаясь с участниками марафона «Знание», Медведев отметил, что в истории империи редко рушатся без последующих вооруженных конфликтов. Он также добавил, что после развала Советского Союза войн удавалось не допускать более 30 лет.

Медведев подчеркнул, что предотвращение новой мировой войны возможно, но отказался делать соответствующие прогнозы.

# Международная политика # Дмитрий Медведев

Другие новости рубрики

Все новости
Лось зашёл в кинотеатр и полакомился попкорном. Посмотрите, что произошло дальше
25 апреля 2023 09:23

Лось зашёл в кинотеатр и полакомился попкорном. Посмотрите, что произошло дальше

Более 1200 детей в Европе ежегодно гибнут из-за болезней, вызванных загрязнением воздуха
25 апреля 2023 09:07

Более 1200 детей в Европе ежегодно гибнут из-за болезней, вызванных загрязнением воздуха

В центре Иерусалима автомобиль наехал на толпу пешеходов
25 апреля 2023 08:27

В центре Иерусалима автомобиль наехал на толпу пешеходов