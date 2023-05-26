Медведев: конфликт в Украине затянется на десятилетия, если не уничтожить нацистскую власть

Конфликт в Украине может длиться десятилетиями. После перемирия он будет возникать вновь, если не будет уничтожена нацистская власть в украинской столице. Об этом заявил зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев, пишет РИА Новости.

По его словам, при власти, которая существует в Украине, даже в случае перемирия, через время конфликт повторится. Чтобы этот круг разорвать, нужно ликвидировать саму природу нацистской власти в Киеве.

Ранее зампред Совета безопасности России заявлял, что Украина может и вовсе исчезнуть после завершения СВО во время ее раздела между РФ и государствами Европейского союза. Озвучил он и два возможных сценария развития событий после поражения Киева: либо украинскую государственность ждет медленная эрозия, либо случится стремительный коллапс.