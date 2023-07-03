Медведев допустил ядерный апокалипсис как выход из мирового противостояния

Третья мировая война может оказаться одним из способов выхода из глобального противостояния. Об этом заявил заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев, пишет РИА Новости.

Он подчеркнул, что этот сценарий не приведет к благополучию для победителей, как это бывало после предыдущих войн. Он обратил внимание на то, что невозможно рассматривать победу как мир, в результате которого возникает ядерная катастрофа, разрушаются города, гибнет множество людей.

Медведев поддержал поиск непростых компромиссов в долгосрочной перспективе как второй способ урегулирования существующих в мире конфликтов. Он выступает за формирование нового мироустройства, базирующегося на равновесии интересов всех государств, отличном от нынешнего порядка, не учитывающего, по его мнению, интересы независимых стран, помимо США.

Медведев уверен, что для этого потребуются общение, выдержка, терпение и умение вести переговоры, но в итоге это должно привести к созданию равноправного и безопасного мира 21 века. Он добавил, что на это может уйти несколько десятилетий, но это предпочтительнее, чем столкнуться с апокалипсисом.