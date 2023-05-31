Медведев: британские политики могут быть законной военной целью для России

Официальные лица Великобритании могут быть рассмотрены как законные военные цели. Такое заявление сделал заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев, пишет РИА Новости.

Он так отреагировал на высказывания министра иностранных дел Великобритании Джеймса Клеверли, выразившего убеждение в праве Украины применять силу за ее пределами – на материковой части Российской Федерации.

Дмитрий Медведев подчеркнул, что Великобритания выступает союзником Киева. Королевство оказывает поддержку в виде оружия и инструкторов. Поэтому председатель Совбеза РФ констатирует, что по сути Британия ведет необъявленную войну с Россией. По его словам, любой британский чиновник, способствующий этой войне, может быть рассмотрен как законная военная цель.

Американский сенатор Линдси Грэм на встрече с президентом Украины Владимиром Зеленским, 26 мая, заявил, что смерть россиян – удачная трата денег США в рамках военной помощи Киеву.

Ранее украинская сторона пыталась атаковать беспилотниками гражданские объекты в Москве. Следственный комитет открыл уголовное расследование о теракте.