Медведев анонсировал увеличение российской армии до 1,5 млн военных

Численность военного ресурса армии Российской Федерации нужно нарастить до полутора миллионов человек, заявил заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев. По словам зампреда, цифра должна быть не меньше, численность объявлена, пишет РИА Новости.

Медведев также отметил, что считает смешанную армию, когда военные набираются и по призыву, и по контракту, наиболее подходящим сейчас стратегическим решением.

Ранее глава оборонного ведомства РФ Сергей Шойгу анонсировал, что в российскую армию планируется набрать 695 тысяч военных на контрактной основе.