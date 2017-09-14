Мазут и газойль с затонувшего греческого танкера дошли до популярных пляжей

Новости Греции. Мазут и газойль, оказавшиеся в море после крушения греческого танкера, дошли до популярных пляжей. Масштабы экологического бедствия в Сароническом заливе расширяются, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В загрязненных районах стоит сильный запах нефти. Местные жители и туристы жалуются на проблемы с дыханием. В связи с загрязнением власти запретили купание и рекомендуют избегать «опасных» пляжей. Серьезные убытки несут рыбаки и владельцы магазинов на побережье. Над устранением проблемы работают сотни специалистов. Идет тщательное расследование причин аварии.