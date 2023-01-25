Матеуш Моравецкий: Польша обратится к ЕС за компенсацией расходов на танки для Украины

Новости Польши. Польша намерена обратиться к ЕС за компенсацией расходов, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. В частности, речь идет о танках Leopard 2, которые Варшава передаст Украине.

О планах Польши рассказал премьер-министр страны. Матеуш Моравецкий также добавил, что это будет очередная проверка доброй воли Европейского союза. Напомним, накануне Варшава запросила у Берлина разрешения на передачу Киеву танков Leopard 2 и призвала немецкое правительство присоединиться к международной коалиции стран, которые намерены отправить Украине эти боевые машины.