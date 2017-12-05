Математики из России и Израиля доказали теорему, которую не могли решить 40 лет

Новости России. Математики из России и Израиля доказали многомерную версию «теоремы о дощечках», постулат которой заключается в том, что круг можно полностью покрыть полосками, ширина которых не превысит длину его окружности.

По информации Geometric and Functional Analysis, эту задачу не могут решить более 40 лет.

Александр Полянский, математик (в комментарии РИА Новости):

Задача Ласло Фейеша Тота привлекала внимание математиков, занимающихся дискретной геометрией, уже более 40 лет. У этой задачи оказалось изящное решение, и нам посчастливилось его найти.

Эта задача относится к области дискретной геометрии, изучающей соотношение друг с другом геометрических фигур.

Решение задачи может найти свое практическое применение в IT, физике и химии.