Мать бросила 12-летнего сына из-за плохой оценки по экзамену

Новости Китая. Китаянка отказалась от своего сына, когда тот получил недостаточно высокую оценку за экзамен.

Как сообщает Daily Mail, инцидент произошёл 22 февраля в городском округе Лоян провинции Хэнань. Прохожие заметили женщину, которая била своего 12-летнего сына, а затем села в машину и уехала. О случившемся очевидцы сообщили правоохранителям.

Через некоторое время к бродившему по улице мальчику подошли полицейские. Офицеры уточнили, была ли ругавшая его женщина его матерью. Школьник подтвердил это.

«Я не очень хорошо сдал экзамен», – добавил он.