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Массовые протесты вспыхнули в Узбекистане из-за поправок в конституцию

01 июля 2022 19:29
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Новости Узбекистана. В Узбекистане вспыхнули уличные протесты. Причина – конституционная реформа, которая ликвидирует широкую автономию крупнейшего региона страны – Каракалпакстана, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Массовые протесты вспыхнули в Узбекистане из-за поправок в конституцию-1

Сейчас он указан как суверенная республика с правом выхода из состава Узбекистана на основании референдума. Эти положения предлагается исключить. Кроме того, жителям Узбекистана предлагается проголосовать за продление срока полномочий президента с 5 до 7 лет.

Незаконная демонстрация прошла и в узбекистанском Нукусе. Сейчас порядок в городе восстановлен, силовики просят граждан не нарушать закон.

# Акции протеста # Фотофакт

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