Массовые протесты вспыхнули в Узбекистане из-за поправок в конституцию

Новости Узбекистана. В Узбекистане вспыхнули уличные протесты. Причина – конституционная реформа, которая ликвидирует широкую автономию крупнейшего региона страны – Каракалпакстана, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Сейчас он указан как суверенная республика с правом выхода из состава Узбекистана на основании референдума. Эти положения предлагается исключить. Кроме того, жителям Узбекистана предлагается проголосовать за продление срока полномочий президента с 5 до 7 лет.

Незаконная демонстрация прошла и в узбекистанском Нукусе. Сейчас порядок в городе восстановлен, силовики просят граждан не нарушать закон.