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Массовые протесты в Перу становятся всё более жестокими. Уже убиты четыре человека

05 апреля 2022 08:24
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Новости Перу. Резкое ухудшение благосостояния в Перу привело к массовым беспорядкам. Чтобы переломить ситуацию, в стране ввели комендантский час. Людям запретили выходить на улицы из-за протестов, которые буквально накрыли страну. Демонстранты недовольны ростом цен на топливо и удобрения, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Массовые протесты в Перу становятся всё более жестокими. Уже убиты четыре человека-1

Протесты становятся все более жестокими. Уже убиты четыре человека, в том числе один ребенок. Тысячи работников транспортной сферы протестуют против роста цен на топливо. Они также выдвигают требования по изменению системы штрафов и тарифов на проезд.

Массовые протесты в Перу становятся всё более жестокими. Уже убиты четыре человека-4

В знак общенационального протеста бастующие перекрыли десятки крупных магистралей. В результате граждане не могли добраться до рабочих мест, а занятия в школах отменили.

Массовые протесты в Перу становятся всё более жестокими. Уже убиты четыре человека-7

Накануне правительство Перу уменьшило налог на бензин, но это не повлекло снижение цен на заправках.

# Акции протеста # Фотофакт

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