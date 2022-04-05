Массовые протесты в Перу становятся всё более жестокими. Уже убиты четыре человека

Новости Перу. Резкое ухудшение благосостояния в Перу привело к массовым беспорядкам. Чтобы переломить ситуацию, в стране ввели комендантский час. Людям запретили выходить на улицы из-за протестов, которые буквально накрыли страну. Демонстранты недовольны ростом цен на топливо и удобрения, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Протесты становятся все более жестокими. Уже убиты четыре человека, в том числе один ребенок. Тысячи работников транспортной сферы протестуют против роста цен на топливо. Они также выдвигают требования по изменению системы штрафов и тарифов на проезд.

В знак общенационального протеста бастующие перекрыли десятки крупных магистралей. В результате граждане не могли добраться до рабочих мест, а занятия в школах отменили.