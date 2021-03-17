Массовые протесты в Лондоне: британцы против нового закона, который увеличит полномочия полиции

Новости Великобритании. В Лондоне не утихают массовые протесты. Акции, вызванные убийством местной жительницы, в котором обвиняют правоохранителя, переросли в митинги против нового закона. Он предусматривает больше полномочий полиции во время демонстраций, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Стражи порядка среди прочего смогут устанавливать время начала и окончания акции, а также пределы шума, создаваемого протестующими. Нарушителям выпишут штраф размером более 3000 долларов, а за повреждение мемориалов грозит до 10 лет тюрьмы.