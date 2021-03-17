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Массовые протесты в Лондоне: британцы против нового закона, который увеличит полномочия полиции

17 марта 2021 09:33
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Новости Великобритании. В Лондоне не утихают массовые протесты. Акции, вызванные убийством местной жительницы, в котором обвиняют правоохранителя, переросли в митинги против нового закона. Он предусматривает больше полномочий полиции во время демонстраций, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.  

Массовые протесты в Лондоне: британцы против нового закона, который увеличит полномочия полиции-1

Стражи порядка среди прочего смогут устанавливать время начала и окончания акции, а также пределы шума, создаваемого протестующими. Нарушителям выпишут штраф размером более 3000 долларов, а за повреждение мемориалов грозит до 10 лет тюрьмы.  

Массовые протесты в Лондоне: британцы против нового закона, который увеличит полномочия полиции-4

Несогласные с документом жители собрались у здания парламента. Их возмущение усилилось на фоне событий минувших выходных, когда полицейские в ходе акции памяти о погибшей женщине применяли силу против демонстрантов – вытаскивали из толпы, валили на землю и заковывали в наручники.  

# Акции протеста # Фотофакт

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