Массовые протесты в Лондоне: британцы против нового закона, который увеличит полномочия полиции
Новости Великобритании. В Лондоне не утихают массовые протесты. Акции, вызванные убийством местной жительницы, в котором обвиняют правоохранителя, переросли в митинги против нового закона. Он предусматривает больше полномочий полиции во время демонстраций, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Стражи порядка среди прочего смогут устанавливать время начала и окончания акции, а также пределы шума, создаваемого протестующими. Нарушителям выпишут штраф размером более 3000 долларов, а за повреждение мемориалов грозит до 10 лет тюрьмы.
Несогласные с документом жители собрались у здания парламента. Их возмущение усилилось на фоне событий минувших выходных, когда полицейские в ходе акции памяти о погибшей женщине применяли силу против демонстрантов – вытаскивали из толпы, валили на землю и заковывали в наручники.