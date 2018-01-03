Массовые демонстрации против насилия проходят в Иране

Новости Ирана. В Иране не утихают масштабные протесты. Жители страны вышли на улицы, чтобы сказать свое «нет» насилию, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Пока акция, как и было задумано, носит мирный характер. Демонстрации в Иране длятся уже неделю и зачастую перерастают в беспорядки. Их жертвами стали по меньшей мере 20 человек.