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Массовые демонстрации против насилия проходят в Иране

03 января 2018 12:15
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Новости Ирана. В Иране не утихают масштабные протесты. Жители страны вышли на улицы, чтобы сказать свое «нет» насилию, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Массовые демонстрации против насилия проходят в Иране-1

Массовые демонстрации против насилия проходят в Иране-3

Пока акция, как и было задумано, носит мирный характер. Демонстрации в Иране длятся уже неделю и зачастую перерастают в беспорядки. Их жертвами стали по меньшей мере 20 человек.

Полиция задержала почти 500 участников митингов.

# Массовые беспорядки # Фотофакт

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