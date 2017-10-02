Массовое убийство на кантри-фестивале в Лас-Вегасе: что говорят очевидцы

Новости США. Пришедшие в ночь с 1 на 2 октября 2017 на кантри-фестиваль в Лас-Вегасе люди оказались под прицелом. В результате, по данным ВВС, погибли по меньшей мере 50 человек и более четырехсот находятся в больнице. По последним данным полиции, стрелял 64-летний Стивен Паддок. Массовые убийства в США, к сожалению, не новы. Однако это стало самым массовым и повергло жителей Лас-Вегаса в шок. Мотивы преступления остаются неизвестными. По сообщениям Daily Mail, подозреваемый был убит.

На данный момент разыскивают женщину по имени Мэрилоу Данли. Она, предположительно, располагает информацией, которая сможет помочь следствию.

21-летняя Бреанна Хендрикс:

Там, на концерте, была женщина, которая подбежала к нам сзади и начала дергать людей за волосы, как сумасшедшая, и сказала, что мы «все подохнем».

Бреанна отмечала в Вегасе свой день рождения. Свидетелем ужасающих событий стала также и ее мать. Шон Хендрикс:

Она сказала, что они среди нас, и мы все погибнем.

Это была испанка невысокого роста с темными волосами. Казалось, что она знала о том, что произойдет. Она и ее парень, который тоже был испанец.

Женщина говорила, что ему не хватает воздуха, чтобы они могли пробраться сквозь толпу.

Казалось, что она говорит это нам, чтобы либо предупредить, либо потому что знала, что мы погибнем. Было так страшно.

Когда раздались выстрелы, Джейсон Олдин находился на сцене.

Сначала он продолжал выступать, но когда стали слышны новые выстрелы и крики толпы, концерт остановили. Позже он написал о произошедшем на своей странице в Instagram. Джейсон Олдин:

То, что произошло сегодняшней ночью, было более чем бесчеловечно. Я по-прежнему не знаю, что говорить, но хочу сообщить всем, что я и моя команда живы.

В своих мыслях и мольбах я со всеми, кто был там сегодня. При мысли о том, что это могло бы случиться с любым, кто пришел просто с целью получить удовольствие и весело провести вечер, у меня разрывается сердце. Другие участники концерта также поделились своими мыслями в твиттере и выразили соболезнования всем, кто там был. В их числе – и Джейк Оуэн, выступавший перед Олдином. Джейк Оуэн:

Молюсь за всех, кто был здесь, в Лас-Вегасе. Сегодня я стал свидетелем самого неслыханного события. С нами все в порядке. С другими нет. Молитесь за них, пожалуйста. По словам очевидцев, сначала толпа молча опустилась на землю, но когда в людей стали стрелять, началась всеобщая паника.

43-летняя Лиза Прайс и 38-летняя Нэнси Стоув:

Люди лежали на земле. Это было похоже на то, когда ты пытаешься встать, а тебя топчут ногами.

Мы ушли, как только услышали выстрелы, а они все повторялись и повторялись.

Было не меньше 20 выстрелов. Достаточно для того, чтобы мы пошли. А затем побежали в панике. К счастью, мы были довольно далеко: впереди, у сцены.

Казалось, что стреляли сзади. Мы бежали, чтобы попытаться помочь людям, а они бежали оттуда.

Другие присутствовавшие на концерте зрители в слезах говорили, что звуки выстрелов были такими же сильными, как фейерверк на День независимости четвертого июля.

Дерек и Карен Бернард:

Мы были там. Вдруг мы увидели, что группа уходит: это выглядело так, как будто бы они убегают со сцены.

Мы были слева от сцены и побежали оттуда. Там была охрана.

Там была женщина вся в крови, и именно тогда мы поняли, что это были настоящие выстрелы. Она просто упала. Она была ранена. Было много крови.

Выстрелов было так много, что это напоминало четвертое июля. Так много. Я думал, что это не по-настоящему, так как я ничего не видел и не понимал. Я был настолько перепуган. 38-летний Брэд Бейкер приехал в Лас-Вегас на конференцию.