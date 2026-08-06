Массовая эвакуация объявлена в Вашингтоне из‑за лесных пожаров

Массовая эвакуация объявлена в американском штате Вашингтон из‑за масштабных лесных пожаров. Дома уже покинули около 70 тысяч человек. Еще несколько десятков тысяч получили соответствующие предписания, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В регионе зафиксировано около 20 крупных очагов пожаров, которые выходят из‑под контроля. Пламя опустошило более 100 тысяч гектаров земли. С огнем борются свыше полутора тысяч спасателей. Больше всего от стихии пострадал город Спокан. Там уничтожено около тысячи зданий.

Эрик Франк, житель Спокана (США):

Из‑за дыма я не видел своих ног, и мне приходилось спускаться по лестнице на ощупь, потому что все вокруг потемнело. Я не думаю, что буду здесь что‑то восстанавливать, потому что никогда не захочу снова здесь жить.

Губернатор штата объявил чрезвычайное положение и запросил федеральную помощь. По его словам, это самое крупное стихийное бедствие, с которым когда‑либо сталкивался регион. Сообщений о жертвах и пострадавших не поступало. 14 человек считаются пропавшими без вести. Власти не исключают, что причиной бедствия стал поджог. Полиция задержала подозреваемого.