Масштабный блэкаут оставил без света 3,5 млн жителей Венесуэлы

Без электричества остались свыше 3,5 миллиона человек. По предварительной информации, причиной блэкаута стал сбой в работе Национальной электрической системы страны. В восстановительных работах задействованы десятки специалистов.

Подобные случаи в Венесуэле не редкость. Самая крупная авария произошла в марте. Тогда обесточенными оказались 20 из 23 штатов. Работа предприятий и госучреждений по всей стране была приостановлена почти на неделю.