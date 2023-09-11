Масштабные учения НАТО под командованием ВМС Германии проходят у берегов Латвии и Эстонии

В них задействовано более 3 000 военнослужащих, 30 кораблей и подводных лодок и около 15 самолетов. В ходе учений будут отрабатываться десантные операции и нанесение ударов с моря по наземным целям. В это время в НАТО уже анонсировали еще одни маневры, пожалуй, самые масштабные со времен холодной войны. Они уже получили название «Стойкий защитник» и должны начаться весной 2024 года на территории Германии, Польши и стран Балтии. В них будут задействованы более 40 тысяч солдат и полсотни военных кораблей.