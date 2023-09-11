Прямой эфир

Масштабные учения НАТО под командованием ВМС Германии проходят у берегов Латвии и Эстонии

11 сентября 2023 20:02
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

НАТО продолжает устраивать масштабные учения на востоке. Так, в Балтийском море у берегов Латвии и Эстонии проходят маневры под командованием ВМС Германии, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Масштабные учения НАТО под командованием ВМС Германии проходят у берегов Латвии и Эстонии-1

В них задействовано более 3 000 военнослужащих, 30 кораблей и подводных лодок и около 15 самолетов. В ходе учений будут отрабатываться десантные операции и нанесение ударов с моря по наземным целям. В это время в НАТО уже анонсировали еще одни маневры, пожалуй, самые масштабные со времен холодной войны. Они уже получили название «Стойкий защитник» и должны начаться весной 2024 года на территории Германии, Польши и стран Балтии. В них будут задействованы более 40 тысяч солдат и полсотни военных кораблей.

# НАТО # Фотофакт

Другие новости рубрики

Все новости
Зеленский угрожает ЕС украинскими беженцами
11 сентября 2023 19:08

Зеленский угрожает ЕС украинскими беженцами

Экс-аналитик ЦРУ: ВС Украины могут начать восстание против Зеленского
11 сентября 2023 14:13

Экс-аналитик ЦРУ: ВС Украины могут начать восстание против Зеленского

Польская оппозиция может получить преимущество в Сейме
11 сентября 2023 14:04

Польская оппозиция может получить преимущество в Сейме