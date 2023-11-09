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Масштабные наводнения вынудили более 300 тысяч жителей Сомали покинуть свои дома

09 ноября 2023 08:29
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29 человек погибли, более 300 тысяч вынуждены покинуть свои дома при масштабных наводнениях в Сомали. Из-за сильных ливней многие реки вышли из берегов и бурные потоки воды хлынули на улицы городов, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Масштабные наводнения вынудили более 300 тысяч жителей Сомали покинуть свои дома-1

Сейчас спасатели пытаются эвакуировать около 2,5 тысячи жителей деревни, которые оказались отрезаны от внешнего мира из-за затопленных дорог. По данным Национального агентства по управлению стихийными бедствиями, это самое сильное наводнение, поразившее Сомали за последние десятилетия. Власти пока не могут даже приблизительно оценить ущерб, нанесенный им одному из беднейших государств мира.

# Наводнение # Фотофакт

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