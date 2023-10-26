Масштабная забастовка женщин прошла в Исландии впервые за почти 50 лет

Первая почти за 50 лет: в Исландии прошла массовая забастовка женщин. Они не согласны с гендерным разрывом в оплате труда, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Участие в акции приняли сотрудницы сферы образования, рыбной промышленности, медсестры. Это десятки тысяч человек. Отметим, в Исландии, по официальным данным, женщины действительно зарабатывают меньше мужчин. Разрыв составляет в среднем 10 %. Однако, например, в финансовой сфере достигает 25 %.