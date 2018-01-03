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Масштабная авария в США: столкнулись почти 40 машин

03 января 2018 12:07
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Новости США. Почти четыре десятка машин столкнулись на автомагистрали около американского Буффало на севере штата Нью-Йорк. В результате масштабной аварии есть погибшие и тяжело раненые, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Масштабная авария в США: столкнулись почти 40 машин -1

К массовому ДТП привела метель: снежные заносы и плохая видимость. На дороге образовался большой затор.

Масштабная авария в США: столкнулись почти 40 машин -4

В конце декабря 2017 на северо-востоке штатов, в том числе в Нью-Йорке, установились сильные морозы. По официальным данным, от переохлаждения погибли 4 человека. 

# Фотофакт # Авария в США

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