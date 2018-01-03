Масштабная авария в США: столкнулись почти 40 машин

Новости США. Почти четыре десятка машин столкнулись на автомагистрали около американского Буффало на севере штата Нью-Йорк. В результате масштабной аварии есть погибшие и тяжело раненые, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Новости США. Почти четыре десятка машин столкнулись на автомагистрали около американского Буффало на севере штата Нью-Йорк. В результате масштабной аварии есть погибшие и тяжело раненые, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
К массовому ДТП привела метель: снежные заносы и плохая видимость. На дороге образовался большой затор.
В конце декабря 2017 на северо-востоке штатов, в том числе в Нью-Йорке, установились сильные морозы. По официальным данным, от переохлаждения погибли 4 человека.