Маск ответил на обвинения Трампа в «предательстве» Украины

По мнению миллиардера Илона Маска, мир является правильным вариантом для США и для Украины, отмечая, что это станет очевидно через несколько лет. Об этом пишет РИА Новости.

Его комментарий стал реакцией на критику Дональда Трампа о якобы предательстве Украины.