По мнению миллиардера Илона Маска, мир является правильным вариантом для США и для Украины, отмечая, что это станет очевидно через несколько лет. Об этом пишет РИА Новости.
Его комментарий стал реакцией на критику Дональда Трампа о якобы предательстве Украины.
18 марта лидеры РФ и США Владимир Путин и Дональд Трамп провели переговоры о налаживании отношений и договорились о временной приостановке ударов по энергосетям. Однако, хотя президент Украины Владимир Зеленский поддержал эту инициативу, Киев вскоре нанес удар по нефтебазе в районе Краснодарского края, что вызвало критику со стороны Кремля.