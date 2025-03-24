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Маск ответил на обвинения Трампа в «предательстве» Украины

24 марта 2025 07:52
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По мнению миллиардера Илона Маска, мир является правильным вариантом для США и для Украины, отмечая, что это станет очевидно через несколько лет. Об этом пишет РИА Новости.

Его комментарий стал реакцией на критику Дональда Трампа о якобы предательстве Украины.

Маск ответил на обвинения Трампа в «предательстве» Украины-1

Фото: pinterest

18 марта лидеры РФ и США Владимир Путин и Дональд Трамп провели переговоры о налаживании отношений и договорились о временной приостановке ударов по энергосетям. Однако, хотя президент Украины Владимир Зеленский поддержал эту инициативу, Киев вскоре нанес удар по нефтебазе в районе Краснодарского края, что вызвало критику со стороны Кремля.

# Международная политика # Илон Маск

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