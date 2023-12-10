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Маск обратился к Зеленскому после ареста СБУ американца

10 декабря 2023 09:36
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Американский бизнесмен Илон Маск в социальной сети X потребовал от украинского президента Владимира Зеленского разъяснить арест Гонсало Лире, гражданина США. Об этом пишет РИА Новости.

Так Маск прокомментировал заявление американского журналиста Такера Карлсона о том, что Лира подвергается пыткам в украинской тюрьме за критику Зеленского, и что президент США Джо Байден одобряет такие действия.

Маск выразил недоумение по поводу ареста американца после того, как США предоставили Украине сто миллиардов долларов. Он призвал Зеленского проинформировать американцев об этом вопросе.

СБУ ранее сообщила об аресте иностранного блогера, который, по всей видимости, является Гонсало Лире, критиковавшим НАТО, администрацию Байдена и Зеленского в своих социальных сетях.

# Международная политика # Илон Маск # Владимир Зеленский # Джо Байден

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