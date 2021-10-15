Машины унесло в море. В Греции после проливных дождей реки вышли из берегов

Новости Греции. В Греции из-за затяжных проливных дождей реки вышли из берегов, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Потоки воды сносили машины в море, а сильный ветер наоборот выносил лодки и суда на улицы. Туристы, похоже, не скоро вернутся на так любимый ими остров Корфу. Там затоплены дома, отели, магазины и ресторанчики.