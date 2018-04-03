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Машины по окна стоят в воде: циклон «Джози» обрушился на Фиджи

03 апреля 2018 15:44
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Новости Фиджи. Тропический циклон «Джози» обрушился на Фиджи. Объявлена массовая эвакуация,  сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Машины по окна стоят в воде: циклон «Джози» обрушился на Фиджи-1

Власти экстренно открыли 18 временных центров размещения. Западная часть архипелага затоплена. Машины по окна стоят в воде. Свыше 70 трасс пришлось закрыть из соображений безопасности.

Машины по окна стоят в воде: циклон «Джози» обрушился на Фиджи-4

Удар стихии уже привёл к жертвам. По данным полиции погибли 4 человека. Есть и пропавшие без вести. Их поисками занимаются службы экстренного реагирования.

# Наводнение # Фотофакт

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