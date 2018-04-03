Машины по окна стоят в воде: циклон «Джози» обрушился на Фиджи

Новости Фиджи. Тропический циклон «Джози» обрушился на Фиджи. Объявлена массовая эвакуация, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Власти экстренно открыли 18 временных центров размещения. Западная часть архипелага затоплена. Машины по окна стоят в воде. Свыше 70 трасс пришлось закрыть из соображений безопасности.

Удар стихии уже привёл к жертвам. По данным полиции погибли 4 человека. Есть и пропавшие без вести. Их поисками занимаются службы экстренного реагирования.