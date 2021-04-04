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Машины были стилизованы под древние ладьи. Вот так в Каире мумии фараонов перевозили на новое место

04 апреля 2021 12:44
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Новости Египта. В Каире прошел «Золотой парад фараонов». 22 мумии, которые больше века находились в Египетском национальном музее, перевезли на новое место, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Машины были стилизованы под древние ладьи. Вот так в Каире мумии фараонов перевозили на новое место-1

На специальные колесницы водрузили саркофаги с реликвиями. Машины для перевозки были стилизованы под древние ладьи. Основной маршрут прошел вдоль Нила. Процессия преодолела более 5 километров.

Машины были стилизованы под древние ладьи. Вот так в Каире мумии фараонов перевозили на новое место-4

Отныне мумии 18 фараонов и 4 цариц будут храниться в новом Музее египетской цивилизации, построенном при содействии ЮНЕСКО.

Машины были стилизованы под древние ладьи. Вот так в Каире мумии фараонов перевозили на новое место-7

Останки древних царей сначала поместят в специальные камеры, где они будут защищены от влаги, насекомых, бактерий и грибка. Новые экспонаты будут доступны публике с 18 апреля.

# Музеи # Фотофакт

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