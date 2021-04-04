Машины были стилизованы под древние ладьи. Вот так в Каире мумии фараонов перевозили на новое место

Новости Египта. В Каире прошел «Золотой парад фараонов». 22 мумии, которые больше века находились в Египетском национальном музее, перевезли на новое место, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Новости Египта. В Каире прошел «Золотой парад фараонов». 22 мумии, которые больше века находились в Египетском национальном музее, перевезли на новое место, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
На специальные колесницы водрузили саркофаги с реликвиями. Машины для перевозки были стилизованы под древние ладьи. Основной маршрут прошел вдоль Нила. Процессия преодолела более 5 километров.
Отныне мумии 18 фараонов и 4 цариц будут храниться в новом Музее египетской цивилизации, построенном при содействии ЮНЕСКО.
Останки древних царей сначала поместят в специальные камеры, где они будут защищены от влаги, насекомых, бактерий и грибка. Новые экспонаты будут доступны публике с 18 апреля.