Машины были стилизованы под древние ладьи. Вот так в Каире мумии фараонов перевозили на новое место

Новости Египта. В Каире прошел «Золотой парад фараонов». 22 мумии, которые больше века находились в Египетском национальном музее, перевезли на новое место, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

На специальные колесницы водрузили саркофаги с реликвиями. Машины для перевозки были стилизованы под древние ладьи. Основной маршрут прошел вдоль Нила. Процессия преодолела более 5 километров.

Отныне мумии 18 фараонов и 4 цариц будут храниться в новом Музее египетской цивилизации, построенном при содействии ЮНЕСКО.