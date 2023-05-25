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Машина скорой помощи для растений ездит по улицам индийского города

25 мая 2023 08:48
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Новости Индии. Машина скорой помощи для растений ездит по улицам индийского города Удайпура. Авторы и спонсоры идеи – местная некоммерческая организация, а в составе команды – добровольцы. Часто эковолонтерами становятся студенты, но есть среди сторонников инициативы и пожилые люди. Возраст не главное, главное – желание помочь растениям, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.  

Машина скорой помощи для растений ездит по улицам индийского города-1

Мукеш Джайн, глава организации: 
Машина скорой помощи для деревьев везет все необходимое, а также трех добровольцев, которые посадят молодое дерево и установят вокруг заграждение.  

Машина скорой помощи для растений ездит по улицам индийского города-4

Однако посадкой деревьев работа волонтеров не заканчивается. Через пару дней они вернутся на место и проверят, приживаются ли растения. Работает проект уже более пяти лет. И за это время команда добровольцев высадила больше 5 000 деревьев.  

# Экология # Марина Кишкурно # Новости Индии # Фотофакт

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