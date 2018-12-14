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Машина инкассаторов в Нью-Джерси забросала дорогу деньгами

14 декабря 2018 09:06
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Новости США. Сразу несколько ДТП одновременно произошли на трассе в Нью-Джерси, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Причиной коллапса стали деньги, которые посыпались прямо на дорогу из автомобиля инкассаторов.

Машина инкассаторов в Нью-Джерси забросала дорогу деньгами-1

Увидев это, водители стали останавливаться прямо посреди дороги и выскакивать на проезжую часть, чтобы подобрать купюры.

Машина инкассаторов в Нью-Джерси забросала дорогу деньгами-4

В результате на подъезде к Нью-Йорку возникли пробки. По факту инцидента полиция проводит расследование.

# Необычное # Фотофакт

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