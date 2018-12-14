Машина инкассаторов в Нью-Джерси забросала дорогу деньгами

Новости США. Сразу несколько ДТП одновременно произошли на трассе в Нью-Джерси, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Причиной коллапса стали деньги, которые посыпались прямо на дорогу из автомобиля инкассаторов.
Новости США. Сразу несколько ДТП одновременно произошли на трассе в Нью-Джерси, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Причиной коллапса стали деньги, которые посыпались прямо на дорогу из автомобиля инкассаторов.
Увидев это, водители стали останавливаться прямо посреди дороги и выскакивать на проезжую часть, чтобы подобрать купюры.
В результате на подъезде к Нью-Йорку возникли пробки. По факту инцидента полиция проводит расследование.