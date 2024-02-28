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Мария Захарова назвала угрозы нейтрализовать Калининград частью информационной войны

28 февраля 2024 08:59
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Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова назвала угрозу посла Литвы в Швеции Линаса Линкявичюса о «нейтрализации» Калининграда в случае конфликта Российской Федераци и НАТО элементом информационной войны, пишет РИА Новости.

Линкявичюс 27 февраля заявил о возможной «нейтрализации» Калининграда, если РФ «бросит вызов НАТО». 

Захарова подчеркивает, что такие угрозы дипломата – элемент политической войны и пиара, а сам Линкявичюс «не компетентен и не обладает соответствующими полномочиями, и прекрасно это осознает».

# Международная политика # Мария Захарова

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