Мария Захарова назвала угрозы нейтрализовать Калининград частью информационной войны

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова назвала угрозу посла Литвы в Швеции Линаса Линкявичюса о «нейтрализации» Калининграда в случае конфликта Российской Федераци и НАТО элементом информационной войны, пишет РИА Новости.

Линкявичюс 27 февраля заявил о возможной «нейтрализации» Калининграда, если РФ «бросит вызов НАТО».

Захарова подчеркивает, что такие угрозы дипломата – элемент политической войны и пиара, а сам Линкявичюс «не компетентен и не обладает соответствующими полномочиями, и прекрасно это осознает».