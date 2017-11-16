Маньяк из Японии отрубал головы потенциальным самоубийцам из соцсетей

Новости Японии. Японские власти хотят ограничить посты в социальных сетях, которые связаны с темой суицида. Такое решение принято из-за жутких убийств девяти человек, которые делали публикации на эту тему.

Всю страну потрясли убийства девяти человек в возрасте от 15 до 26 лет.