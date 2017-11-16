Маньяк из Японии отрубал головы потенциальным самоубийцам из соцсетей

Новости Японии. Японские власти хотят ограничить посты в социальных сетях, которые связаны с темой суицида. Такое решение принято из-за жутких убийств девяти человек, которые делали публикации на эту тему.
Всю страну потрясли убийства девяти человек в возрасте от 15 до 26 лет.
Как сообщается, 27-летний подозреваемый Такахиро Шираиши искал людей, которые размещали сообщения в Twitter о том, что хотят покончить с собой. Во время очередной переписки с жертвой удалось вычислить преступника.
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По словам правительства Японии, нужно предпринять шаги, чтобы предотвратить это. Власти хотят улучшить поддержку молодежи, которая размещает сообщения подобного плана в социальных сетях.