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Маньяк из Японии отрубал головы потенциальным самоубийцам из соцсетей

16 ноября 2017 15:50
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Новости Японии. Японские власти хотят ограничить посты в социальных сетях, которые связаны с темой суицида. Такое решение принято из-за жутких убийств девяти человек, которые делали публикации на эту тему.

Всю страну потрясли убийства девяти человек в возрасте от 15 до 26 лет.

Маньяк из Японии отрубал головы потенциальным самоубийцам из соцсетей-1

Как сообщается, 27-летний подозреваемый Такахиро Шираиши искал людей, которые размещали сообщения в Twitter о том, что хотят покончить с собой. Во время очередной переписки с жертвой удалось вычислить преступника.

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По словам правительства Японии, нужно предпринять шаги, чтобы предотвратить это. Власти хотят улучшить поддержку молодежи, которая размещает сообщения подобного плана в социальных сетях.

# Фотофакт # Убийство

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