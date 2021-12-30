Малыш впервые приехал в город. В Лондоне королевский гвардеец сбил с ног ребёнка

Новости Великобритании. В Лондоне королевский гвардеец сбил с ног ребенка во время марша, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Мальчик приехал в город впервые, чтобы посмотреть на Тауэр, где и проходил караул.

Во время дежурного обхода гвардеец попросил малыша уйти с дороги, однако тот не успел увернуться. Инцидент попал на видео. На кадрах видно, как марширующий гвардеец сбивает ребенка, наступает ему на ногу, после чего просто перешагивает.