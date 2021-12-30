Малыш впервые приехал в город. В Лондоне королевский гвардеец сбил с ног ребёнка

Новости Великобритании. В Лондоне королевский гвардеец сбил с ног ребенка во время марша, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Мальчик приехал в город впервые, чтобы посмотреть на Тауэр, где и проходил караул.
Новости Великобритании. В Лондоне королевский гвардеец сбил с ног ребенка во время марша, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Мальчик приехал в город впервые, чтобы посмотреть на Тауэр, где и проходил караул.
Во время дежурного обхода гвардеец попросил малыша уйти с дороги, однако тот не успел увернуться. Инцидент попал на видео. На кадрах видно, как марширующий гвардеец сбивает ребенка, наступает ему на ногу, после чего просто перешагивает.
Местные власти заявили, что им известно о произошедшем. Кроме того, они заверили, что после случившегося гвардейцы вернулись и убедились, что с мальчиком все в порядке.