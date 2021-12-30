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Малыш впервые приехал в город. В Лондоне королевский гвардеец сбил с ног ребёнка

30 декабря 2021 11:41
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Новости Великобритании. В Лондоне королевский гвардеец сбил с ног ребенка во время марша, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Мальчик приехал в город впервые, чтобы посмотреть на Тауэр, где и проходил караул.  

Малыш впервые приехал в город. В Лондоне королевский гвардеец сбил с ног ребёнка-1

Во время дежурного обхода гвардеец попросил малыша уйти с дороги, однако тот не успел увернуться. Инцидент попал на видео. На кадрах видно, как марширующий гвардеец сбивает ребенка, наступает ему на ногу, после чего просто перешагивает.

Малыш впервые приехал в город. В Лондоне королевский гвардеец сбил с ног ребёнка-4

Местные власти заявили, что им известно о произошедшем. Кроме того, они заверили, что после случившегося гвардейцы вернулись и убедились, что с мальчиком все в порядке.  

# Дети # Фотофакт

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