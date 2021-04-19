Малыш был очень долгожданным. Золотистая курносая обезьяна родилась в Китае

Новости Китая. Редчайшая золотистая курносая обезьяна родилась в зоологическом саду на северо-востоке Китая, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Вид находится на грани исчезновения, потому малыш был очень долгожданным. В Поднебесной эти приматы считаются национальным сокровищем наряду с гигантской пандой.