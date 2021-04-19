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Малыш был очень долгожданным. Золотистая курносая обезьяна родилась в Китае

19 апреля 2021 09:09
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Новости Китая. Редчайшая золотистая курносая обезьяна родилась в зоологическом саду на северо-востоке Китая, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Малыш был очень долгожданным. Золотистая курносая обезьяна родилась в Китае-1

Вид находится на грани исчезновения, потому малыш был очень долгожданным. В Поднебесной эти приматы считаются национальным сокровищем наряду с гигантской пандой.

Малыш был очень долгожданным. Золотистая курносая обезьяна родилась в Китае-4

Их берут под охрану в разных регионах страны, приближая условия обитания в неволе к реальным. Курносые обезьяны в основном живут в тропических и субтропических районах.

# Животные # Фотофакт

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