Российские военные активно продвигаются на Купянском участке, а также на Авдеевском и Марьинском направлениях. Об этом заявила заместитель министра обороны Украины Анна Маляр, сообщает РИА Новости.

Она подчеркнула, что сейчас ведутся ожесточенные бои. Маляр уточнила, что также продолжается активное продвижение российской армии на Авдеевском и Марьинском направлениях. На северных флангах от Артемовска украинские войска стремятся удержать свои позиции.

Ранее президент РФ Владимир Путин заявлял, что российские военные ведут себя героически и переходят в наступление на некоторых направлениях, что стало неожиданностью для противника. Украинское контрнаступление на Южнодонецком, Артемовском и Запорожском направлениях началось 4 июня. В боях, получивших широкую огласку, участвовали бригады, подготовленные НАТО и оснащенные западной военной техникой, в том числе танками Leopard.