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Мальта спасла 60 мигрантов из Ливии

18 апреля 2023 20:49
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60 мигрантов из Ливии спасены у берегов Мальты, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Их подобрало проходящее мимо торговое судно.

Мальта спасла 60 мигрантов из Ливии-1

Ранее на руководство страны обрушилась волна критики из-за нежелания правительства помогать мигрантам, прибывающим морем. Впрочем, в администрации Мальты на это никак не отреагировали. Напомним, в последнее время поток беженцев в Италию резко увеличился. В связи с этим страна ввела чрезвычайное положение, действовать которое будет минимум полгода. 

# Беженцы # Фотофакт

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