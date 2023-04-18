Мальта спасла 60 мигрантов из Ливии

60 мигрантов из Ливии спасены у берегов Мальты, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Их подобрало проходящее мимо торговое судно.

Ранее на руководство страны обрушилась волна критики из-за нежелания правительства помогать мигрантам, прибывающим морем. Впрочем, в администрации Мальты на это никак не отреагировали. Напомним, в последнее время поток беженцев в Италию резко увеличился. В связи с этим страна ввела чрезвычайное положение, действовать которое будет минимум полгода.