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Мальдивы откроют для туристов с 15 июля. Останутся ли ограничения в связи с карантином?

26 июня 2020 09:13
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Новости Мальдив. Мальдивские острова готовятся встречать долгожданных туристов, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Государство откроется для иностранных граждан 15 июля.

Пока приезжих будут размещать лишь на необитаемых островах. Отели в районах, где проживают местные жители, откроются 1 августа.

Мальдивы откроют для туристов с 15 июля. Останутся ли ограничения в связи с карантином?-1

По прибытию туристы смогут получить бесплатную визу на 30 дней. При этом соблюдать карантин, сдавать тест на коронавирус или предоставлять справку о состоянии здоровья не придется. В силе остаются только некоторые ограничения, среди них – социальная дистанция и масочный режим.

Туризм – крупнейший источник дохода на Мальдивах. Пандемия коронавируса нанесла серьезный удар по этой индустрии.

# Коронавирус # Фотофакт

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