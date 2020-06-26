Мальдивы откроют для туристов с 15 июля. Останутся ли ограничения в связи с карантином?

Пока приезжих будут размещать лишь на необитаемых островах. Отели в районах, где проживают местные жители, откроются 1 августа.

По прибытию туристы смогут получить бесплатную визу на 30 дней. При этом соблюдать карантин, сдавать тест на коронавирус или предоставлять справку о состоянии здоровья не придется. В силе остаются только некоторые ограничения, среди них – социальная дистанция и масочный режим.

Туризм – крупнейший источник дохода на Мальдивах. Пандемия коронавируса нанесла серьезный удар по этой индустрии.