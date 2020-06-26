Мальдивы откроют для туристов с 15 июля. Останутся ли ограничения в связи с карантином?

Новости Мальдив. Мальдивские острова готовятся встречать долгожданных туристов, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Государство откроется для иностранных граждан 15 июля.
Пока приезжих будут размещать лишь на необитаемых островах. Отели в районах, где проживают местные жители, откроются 1 августа.
По прибытию туристы смогут получить бесплатную визу на 30 дней. При этом соблюдать карантин, сдавать тест на коронавирус или предоставлять справку о состоянии здоровья не придется. В силе остаются только некоторые ограничения, среди них – социальная дистанция и масочный режим.
Туризм – крупнейший источник дохода на Мальдивах. Пандемия коронавируса нанесла серьезный удар по этой индустрии.