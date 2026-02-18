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Макрон сравнил НАТО со спинальной лягушкой, у которой разрушен мозг – Express

18 февраля 2026 13:30
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Макрон сравнил НАТО со спинальной лягушкой, у которой разрушен мозг – Express-0

Французский лидер Эммануэль Макрон в ходе рассуждений о состоянии НАТО указал, что блок подобен спинальной лягушке с разрушенным головным мозгом, но сохраненным спинным, за счет чего она продолжает рефлекторно реагировать на раздражители. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на Express.

Заявление Макрона прозвучало в контексте обсуждения вопроса о состоянии НАТО в условиях амбиций президента США Дональда Трампа.

В 2019 году Макрон уже указывал на «смерть мозга» Альянса. Тогда политик говорил о полной утрате координации внутри объединения.

В Эстонии допускают размещение ядерного оружия НАТО на своей территории

Фото: Pinterest

# Международная политика # Эммануэль Макрон

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