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Макрон резко высказался о РФ в новогоднем обращении

01 января 2024 13:07
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В новогоднем обращении французский президент Эммануэль Макрон подверг критике Россию и положение дел на Украине. Об этом пишет РИА Новости.

Он призывал Францию на предстоящих выборах в Европейский парламент выступить в поддержку европейского суверенитета и сделать правильный выбор между противостоянием России и поддержкой Украины.

Однако французы не поддержали слова Макрона. В комментариях к статье в Le Figaro они назвали его наихудшим в стране президентом и призывали к миру в Украине, а не к провокациям России.

С другой же стороны, российский президент Владимир Путин заявил, что специальная операция направлена на защиту населения от киевского режима. Он заявляет, что план состоит в том, чтобы провести демилитаризацию и денацификацию Украины и судить военных преступников. По данным Министерства обороны РФ, удары направлены только на военную инфраструктуру и украинские войска, а главной целью является освобождение Донбасса.

# Международная политика # Эммануэль Макрон # Владимир Путин

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