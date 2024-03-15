Макрон признал неготовность Франции к большой войне с РФ

Французский президент Эммануэль Макрон заявил о готовности государства противостоять возможному повышению градуса напряженности со стороны России и предпринять меры для того, чтобы обеспечить его провал. Об этом пишет РИА Новости.

Он еще раз подчеркнул, что у Франции нет никакой войны с Россией и российским народом, но при этом страна поддерживает Украину.

«Мы никогда не начнем наступление, мы никогда не будем брать на себя такую инициативу», – сказал глава страны.

Также Макрон заявил, что без суверенитета Украины и возврата к международно признанным границам продолжительный мир невозможен. Он подчеркнул, что Франция, как ядерная держава, не может участвовать в эскалации. Он отметил, что ядерный запас Франции обеспечивает ее безопасность, но также обязывает ее избегать как словесной, так и военной эскалации.