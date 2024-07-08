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Макрон не захотел принять отставку премьер-министра Атталя

08 июля 2024 14:39
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Президент Франции Эммануэль Макрон отверг предложения об уходе в отставку премьер-министра Габриэля Атталя и главы МВД Жеральда Дарманена, подчеркнув тем самым необходимость обеспечения стабильности в стране. Об этом пишет ТАСС.

До осени правительство продолжит работу, сосредоточив внимание на Олимпийских и Паралимпийских играх. Альянс «Новый народный фронт», выигравший выборы, согласовывает нового премьер-министра и программу правительства.

Окончательное решение о назначении нового премьер-министра Макрон, который вскоре отправится на саммит НАТО в Вашингтон, может отложить до 18 июля.

# Международная политика

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