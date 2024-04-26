Макрон назвал устаревшей экономическую модель Евросоюза

Поэтому политик призвал выйти из-под влияния Штатов и продемонстрировать свою самостоятельность. Заявления прозвучали во время выступления лидера Пятой республики в Сорбонне. Там президент Франции предупредил об угрозе обнищания Европы и указал ряд причин, способствующих этому. Например, игры с субсидиями, как назвал их Макрон, привлекли в Штаты европейские предприятия. В результате из стран ЕС произошел отток кадров и капитала. В то же время США, наоборот, обогатились за счет государств Евросоюза.