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Макрон назвал устаревшей экономическую модель Евросоюза

26 апреля 2024 10:47
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Глава Франции назвал устаревшей экономическую модель Евросоюза. По словам Макрона, континент рискует обеднеть из-за действий США и Китая на мировых рынках, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Макрон назвал устаревшей экономическую модель Евросоюза-1

Поэтому политик призвал выйти из-под влияния Штатов и продемонстрировать свою самостоятельность. Заявления прозвучали во время выступления лидера Пятой республики в Сорбонне. Там президент Франции предупредил об угрозе обнищания Европы и указал ряд причин, способствующих этому. Например, игры с субсидиями, как назвал их Макрон, привлекли в Штаты европейские предприятия. В результате из стран ЕС произошел отток кадров и капитала. В то же время США, наоборот, обогатились за счет государств Евросоюза.

# Международная политика

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