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Макрон назвал условия для отправки французских военных в Украину

02 мая 2024 14:05
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Французский лидер вновь разбрасывается громкими заявлениями. Хотя коллеги по ЕС и не только рекомендовали Макрону выбирать выражения и зря не будоражить общественность, глава Пятой республики проигнорировал просьбы, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Макрон назвал условия для отправки французских военных в Украину-1

В одном из интервью Макрон признался, что не исключает отправки французских военных в Украину. Он назвал и условия, при которых может воплотиться этот сценарий: если российская армия прорвет линию фронта или если поступит соответствующий запрос от Киева. О допустимости участия Франции в украинском конфликте политик заявлял и ранее. Тогда его слова раскритиковали в том числе на Западе.

В руководстве НАТО поспешили сообщить об отсутствии подобных планов. Москва сообщения Макрона тоже, ожидаемо, осудила. В Кремле подчеркнули, что этот шаг Франции сделает столкновение России и НАТО неизбежным.

# Международная политика # Новости Франции

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