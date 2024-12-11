Макрон намерен разместить 40 тысяч военных в Украине

Президент Франции Эммануэль Макрон имеет намерение направить порядка 40 тысяч солдат в Украину после прекращения огня, пишет РИА Новости со ссылкой на издание Rzeczpospolita.

В материале указано, что французское предложение подразумевает миротворческую миссию, которая могла бы гарантировать, что РФ в будущем не будет нарушать линию прекращения огня. В состав миссии могут войти 5 бригад – 40 тысяч военнослужащих. Руководство над одной из них могла бы осуществлять Варшава.

План Макрона будет обсуждаться в ходе его визита в Польшу.