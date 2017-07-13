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Макрон: Германия извлекает выгоду из неурядиц в Еврозоне

13 июля 2017 08:10
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Новости Германии. Германия извлекает выгоду из неурядиц в Еврозоне и слабых сторон других участников союза. Такое заявление сделал президент Франции Эммануэль Макрон, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Страны, у которых уже есть долг, наращивают его, а те, которые способны конкурировать, становятся еще более конкурентоспособными.

Так, например, греческий кризис принес Германии миллиардную прибыль за счет предоставление кредитов Элладе и покупки греческих облигаций. Эммануэль Макрон видит выход из такой, по его словам, нездоровой ситуации, в создании еврозоны с общим бюджетом и правительством.

# Международная политика

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