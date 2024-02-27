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Макрон допустил отправку войск ЕС в Украину

27 февраля 2024 07:19
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Президент Франции Эммануэль Макрон заявил о том, что проблема ввода войск в Украину уже рассматривалась лидерами западных стран, но окончательного решения пока не принято. Об этом пишет РИА Новости.


Он отметил, что все варианты развития событий возможны и что Запад сделает все, чтобы Россия не победила в конфликте. Это заявление было сделано на пресс-конференции после заседания по поддержке Украины, которое Макрон инициировал.

На конференции приняли участия около 20 лидеров европейских стран. Цель встречи – продемонстрировать России неизменную позицию Запада по поддержке Киева. Сообщалось также, что ряд стран НАТО планируют законодательно узаконить присутствие своих военных в Украине.

# Международная политика # Эммануэль Макрон

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