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Макгрегор: помощь США в атаках на Крым приведёт к войне с Россией

10 марта 2023 14:33
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Заместитель государственного секретаря Соединенных Штатов Америки пытается втянуть страну в конфликт. Такое заявление сделал экс-советник Пентагона Макгрегор, комментируя предложенный Нуланд способ спасения Украины, пишет РИА Новости. 

В феврале Нуланд назвала объекты военного назначения на территории Крыма законными целями Киева и заверила, что США поддержат Украину в этом направлении. Бывший советник Пентагона считает, что такая помощь завершится войной с Российской Федерацией. Он отметил, что Вашингтон помогает Киеву совершать атаки на Крым, если действовать прямо – война с РФ неизбежна. Макгрегор призвал Нуланд быть аккуратнее в выражениях и не втягивать США в конфликт. 

Экс-советник Пентагона назвал главную ошибку и других политиков. Нереалистичный подход к Российской Федерации и ее лидеру. Неаккуратные действия могут закончиться столкновением с Москвой, подытожил Макгрегор.

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# Международная политика

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