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Макей: ряд стран заявил об угрозе голода в связи с нехваткой калийных удобрений

14 марта 2022 10:40
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Резолюция Генеральной ассамблеи ООН по ситуации в Украине не приближает разрешение конфликта, а усиливает пропасть между задействованными сторонами. Об этом заявил глава МИД нашей страны Владимир Макей в интервью Центральному телевидению Китая, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Макей: ряд стран заявил об угрозе голода в связи с нехваткой калийных удобрений-1

Глава внешнеполитического ведомства отметил, что в резолюции содержатся абсолютно беспочвенные, надуманные, политизированные обвинения в адрес нашей страны. При этом забыта позитивная роль Беларуси, связанная в том числе и с организацией деятельности трехсторонней контактной группы, и с развитием всестороннего сотрудничества с нашей южной соседкой. Также Владимир Макей прокомментировал влияние санкций как на нашу страну, так и на весь мир в целом.

Макей: ряд стран заявил об угрозе голода в связи с нехваткой калийных удобрений-4

Владимир Макей, министр иностранных дел Беларуси:
Мы, конечно же, абсолютно не можем принять эти санкции. Мы видим, что уже ряд стран заявили об угрозе голода в связи с нехваткой калийных удобрений, а Беларусь поставляла практически пятую часть калийных удобрений на мировой рынок. Забыли сейчас о пандемии, забыли о борьбе с потеплением климата. А ведь это угроза реальная. И это вызовы масштабные, которые стоят перед всем человечеством. Потому думаю, что вот эти поспешные меры, которые были введены западными странами, они скажутся очень сильно на всестороннем развитии нашей планеты в будущем: и экономическом, и политическом, и природоохранном, и во всех других сферах.

Макей: ряд стран заявил об угрозе голода в связи с нехваткой калийных удобрений-7

Как отметил Владимир Макей, резолюция Генеральной ассамблеи ООН не приближает разрешение нынешнего конфликта, а наоборот, еще больше усиливает пропасть между задействованными сторонами.

# Международная политика # Владимир Макей # Фотофакт

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