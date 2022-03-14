Макей: ряд стран заявил об угрозе голода в связи с нехваткой калийных удобрений

Глава внешнеполитического ведомства отметил, что в резолюции содержатся абсолютно беспочвенные, надуманные, политизированные обвинения в адрес нашей страны. При этом забыта позитивная роль Беларуси, связанная в том числе и с организацией деятельности трехсторонней контактной группы, и с развитием всестороннего сотрудничества с нашей южной соседкой. Также Владимир Макей прокомментировал влияние санкций как на нашу страну, так и на весь мир в целом.

Владимир Макей, министр иностранных дел Беларуси:

Мы, конечно же, абсолютно не можем принять эти санкции. Мы видим, что уже ряд стран заявили об угрозе голода в связи с нехваткой калийных удобрений, а Беларусь поставляла практически пятую часть калийных удобрений на мировой рынок. Забыли сейчас о пандемии, забыли о борьбе с потеплением климата. А ведь это угроза реальная. И это вызовы масштабные, которые стоят перед всем человечеством. Потому думаю, что вот эти поспешные меры, которые были введены западными странами, они скажутся очень сильно на всестороннем развитии нашей планеты в будущем: и экономическом, и политическом, и природоохранном, и во всех других сферах.