Македония намерена изменить свое название

Новости Македонии. В стране для этой цели проведут референдум, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Новости Македонии. В стране для этой цели проведут референдум, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Таким образом, правительство Зорана Заева надеется завершить давний спор со своим оппонентом – Грецией, длящийся со времен распада Югославии. Афины настаивают, чтобы название Македонии было изменено во избежание путаницы со своей провинцией – исторической областью Македония.
А пока этого не произошло, Греция блокирует вступление Скопье в Евросоюз и НАТО. Версии возможного названия страны не разглашаются. Не исключено, что на референдуме предложат вариант Новая Македония.