Македония намерена изменить свое название

Новости Македонии. В стране для этой цели проведут референдум, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Таким образом, правительство Зорана Заева надеется завершить давний спор со своим оппонентом – Грецией, длящийся со времен распада Югославии. Афины настаивают, чтобы название Македонии было изменено во избежание путаницы со своей провинцией – исторической областью Македония.