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Македония намерена изменить свое название

21 января 2018 15:08
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Новости Македонии. В стране для этой цели проведут референдум, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Македония намерена изменить свое название-1

Таким образом, правительство Зорана Заева надеется завершить давний спор со своим оппонентом – Грецией, длящийся со времен распада Югославии. Афины  настаивают, чтобы название Македонии было изменено во избежание путаницы со своей провинцией – исторической областью Македония.

Македония намерена изменить свое название-3

А пока этого не произошло, Греция  блокирует вступление Скопье в Евросоюз и НАТО. Версии возможного названия страны не разглашаются. Не исключено, что на референдуме предложат вариант Новая Македония.

Македония намерена изменить свое название-5

# Фотофакт # Международная политика

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