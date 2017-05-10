Майские метели в Европе: снег и минус 4 градуса в Польше, всплеск ДТП в Литве, температурный рекорд в России

Майские метели пришли и в Западную Европу. Так, зимний пейзаж в конце весны уже несколько дней наблюдают в Польше. В некоторых районах страны температура упала до минус 4.

Вторжение арктических масс принесло аномальное похолодание и в Вильнюс. Водители, что естественно, оказались к зиме в мае не готовы. Как итог всплеск – ДТП. Непростая ситуация и в России.