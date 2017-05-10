Майские метели в Европе: снег и минус 4 градуса в Польше, всплеск ДТП в Литве, температурный рекорд в России

Майские метели пришли и в Западную Европу. Так, зимний пейзаж в конце весны уже несколько дней наблюдают в Польше. В некоторых районах страны температура упала до минус 4.
Майские метели пришли и в Западную Европу. Так, зимний пейзаж в конце весны уже несколько дней наблюдают в Польше. В некоторых районах страны температура упала до минус 4.
Вторжение арктических масс принесло аномальное похолодание и в Вильнюс. Водители, что естественно, оказались к зиме в мае не готовы. Как итог всплеск – ДТП.
Непростая ситуация и в России.
Причем в московском регионе это самая холодная весна за последние 100 лет. И, по словам синоптиков, наступления долгожданного тепла придется подождать до конца недели.