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Магнитная буря может обрушиться на Землю 19 марта – во сколько придет

17 марта 2026 13:00
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Магнитная буря может обрушиться на Землю 19 марта – во сколько придет-0

В четверг утром прогнозируется магнитная буря, вызванная выбросом плазмы в результате солнечной вспышки класса M2,8. По прогнозам экспертов, в пик активности она может достичь уровня G2–G3. Об этом пишет ТАСС.

Облако плазмы двигается со скоростью около 670 км/с, поэтому оно достигнет Земли приблизительно через 60 часов после вспышки, произошедшей 16 марта. По прогнозам, оно прибудет 19 марта 2026 года между 4 и 6 часами утра.

Ожидается, что буря будет длиться примерно 10 часов. Вероятность ее усиления до уровня G4 низкая – около нескольких процентов. 

Магнитная шкала бурь включает пять уровней, от слабого G1 до экстремального G5.

Фото: pixabay

# Природные катаклизмы # Природные явления

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