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Магическое зрелище: сотни воздушных шаров взлетели в небо во Франции

30 июля 2019 07:24
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Новости Франции. Завораживающее видео из Франции, где одновременно в небо взлетели сотни шаров, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Это стало кульминацией всемирно известного фестиваля воздушных змеев.

Магическое зрелище: сотни воздушных шаров взлетели в небо во Франции-1

Магическое зрелище: сотни воздушных шаров взлетели в небо во Франции-3

Магическое зрелище: сотни воздушных шаров взлетели в небо во Франции-5

Он проходит раз в два года и каждый раз становится незабываемым событием как для зрителей, так и для воздухоплавателей. Запускают шары и днём, и ночью. А ещё проводят мастер-классы, выставки и даже воздушные гонки.

Магическое зрелище: сотни воздушных шаров взлетели в небо во Франции-8

# Необычное # Фотофакт

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