Магическое зрелище: сотни воздушных шаров взлетели в небо во Франции

Новости Франции. Завораживающее видео из Франции, где одновременно в небо взлетели сотни шаров, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Это стало кульминацией всемирно известного фестиваля воздушных змеев.

Он проходит раз в два года и каждый раз становится незабываемым событием как для зрителей, так и для воздухоплавателей. Запускают шары и днём, и ночью. А ещё проводят мастер-классы, выставки и даже воздушные гонки.